СФ одобрил закон о лишении свободы до 10 лет за склонение в сети к употреблению наркотиков

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон о лишении свободы на срок до 10 лет за склонение с использованием интернета к употреблению наркотиков.

Закон дополняет статью Уголовного кодекса (УК) РФ, предусматривающую наказание за склонение к употреблению наркотиков и психотропных веществ, новым квалифицирующим признаком - совершение преступления с использованием информационно-коммуникационных сетей, включая интернет. За совершение такого преступления будет грозить лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с возможным ограничением свободы на срок до двух лет.

Одновременно вводится повышенная ответственность за склонение к употреблению наркотических веществ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, - лишение свободы на срок от 12 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 20 лет или без такового и с возможным ограничением свободы на срок до двух лет.

Как отмечается в сопроводительных документах к закону, он разработан в соответствии со Стратегией государственной антинаркотической политики РФ до 2020 года, которая определяет появление новых форм противоправной деятельности, связанной с использованием информационных, коммуникационных и других высоких технологий, в том числе для распространения и пропаганды наркотиков в качестве основного фактора, оказывающего негативное влияние на наркоситуацию в России.