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Пандемия COVID-19

Матвиенко: тестирование российских сенаторов на COVID-19 впервые не выявило заразившихся

Ранее сообщалось, что более 120 членов Совета Федерации имеют антитела против коронавируса

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Тестирование сенаторов РФ и сотрудников аппарата Совета Федерации накануне пленарного заседания 17 февраля впервые за все время пандемии коронавируса не выявило заболевших, сообщила в среду спикер СФ Валентина Матвиенко.

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"Хочу хорошую новость объявить: по итогам тестирования (накануне пленарного заседания - прим. ТАСС), а тестирование проходят все сенаторы и сотрудники аппарата, за весь период пандемии впервые не было выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом", - заявила спикер на заседании палаты.

В феврале глава комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко сообщил ТАСС, что более 120 членов Совета Федерации имеют антитела против COVID-19. На пресс-конференции в конце 2020 года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отмечала, что за период пандемии 55 сенаторов либо переболели заболеванием, которое вызывает коронавирус, либо находились на самоизоляции.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссияПандемия COVID-19
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