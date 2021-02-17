Центр пульмонологии больницы №67 в Москве вернется к плановой работе

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Центр пульмонологии, созданный на базе городской клинической больницы №67 имени Ворохобова в Москве, возвращают к плановой работе. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного комплекса социального развития.

"Еще один корпус многопрофильной больницы, ранее перепрофилированный под прием пациентов с COVID-19, возвращается к обычному режиму работы. Центр пульмонологии, созданный на базе городской клинической больницы №67 им. Л.А. Ворохобова, после проведения специализированной санитарной обработки примет пациентов", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

В соответствии с временным стандартом госпитализация будет осуществляться через отдельный вход, интервал между пациентами не менее 15 минут, помещения продезинфицируют и будут дополнительно проветривать, а воздух - обеззараживать, койки в палатах установят с увеличенным расстоянием.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 959 405 случаев заражения, из них 1409 за последние сутки. Выздоровели 873 898 человек, умерли 14 464.