В России за сутки выявили 12 828 заразившихся коронавирусом. Это минимум с 9 октября

МОСКВА, 17 февраля /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки увеличилось на 12 828, это минимальный показатель с 9 октября. Общее количество инфицированных достигло 4 112 151, сообщили журналистам в среду в оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием.

В относительном выражении прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,31%.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва (0,03%), Магаданской области (0,06%), Республике Алтай и Еврейской автономной области (по 0,09%).

В частности, за сутки было выявлено 1 103 заболевших в Санкт-Петербурге, 419 - в Нижегородской области, 356 - в Воронежской области, 326 - в Ростовской области, 294 - в Самарской области, 255 - в Челябинской области.

В настоящее время в России продолжают лечение 388 123 человека.

Число умерших и выздоровевших

Число выздоровевших после коронавируса россиян возросло за сутки на 17 919. Всего уже вылечились 3 642 582 человека. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, поднялась до 88,6% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 2 882 пациента в Санкт-Петербурге, 434 - в Нижегородской области, 408 - в Иркутской области, 369 - в Воронежской области, 346 - в Челябинской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса за сутки возросло на 467 против 459 днем ранее. Всего от инфекции умерли 81 446 пациентов. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталось на уровне 1,98%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки было зарегистрировано 37 летальных исходов в Санкт-Петербурге, 23 - в Воронежской области, 19 - в Ростовской области, 16 - в Краснодарском крае, 14 - в Пермском крае.