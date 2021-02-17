Коэффициент распространения коронавируса в России опустился до 0,92

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России продолжил снижение и опустился в среду до 0,92. В Москве этот показатель впервые с 5 февраля снизился до отметки 0,8, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

Во всех десяти регионах с наибольшим количеством заболевших коэффициент удерживается ниже единицы. В Воронежской области он составил 0,99, в Иркутской области - 0,97, в Санкт-Петербурге и Ростовской области - 0,96, в Нижегородской области - 0,95, в Архангельской области - 0,91. В Подмосковье и Свердловской области показатель опустился до 0,89, а в Красноярском крае шестой день подряд держится на минимальной с августа отметке (0,87).

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.