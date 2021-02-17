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Пандемия COVID-19
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В Подмосковье выявили 470 заразившихся коронавирусом за сутки. Это минимум с 22 октября

Всего с начала пандемии в регионе выявили 206 945 заболевших

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Число новых случаев заражения коронавирусом в Московской области составило за сутки 470, это минимальный показатель с 22 октября. Всего с начала пандемии в регионе выявили 206 945 заболевших, сообщили в среду журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

За сутки были выписаны по выздоровлению 755 человек, всего выздоровели 168 765 пациентов. Число летальных исходов за сутки возросло на 30, всего умерли 4 327 человек.

В настоящее время продолжают лечение 33 853 пациента.

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