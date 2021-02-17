Роспатент определил топ-10 российских изобретений 2020 года

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Роспатент назвал 10 лучших российских изобретений 2020 года, в число которых вошла вакцина от туберкулеза от Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

"Созданная вакцина обладает двойным эффектом, с одной стороны, защищает от заражения туберкулезом, с другой стороны, позволяет вылечиться от туберкулеза уже заболевшему человеку, - отмечается в материалах ведомства. - В разработанный уникальный состав вакцины входят два компонента: антиген, который сразу формирует иммунный ответ организма и на бактерии, которые находятся в активной фазе, и на бактерии в спящем состоянии, и вещество, которое избирательно стимулирует звенья иммунного ответа. Известные ранее вакцины не позволяли одновременно оказывать эффект предупреждения заражения и лечения".

Также авторами лучших изобретений стали, в частности, институт "НАМИ", МГУ, Фонд перспективных исследований, ПАО "Сибур холдинг", ОАО "Группа АйБи".

В число лучших изобретений вошли несколько способов получения современных материалов, набор для выявления антигенов возбудителей инфекционных заболеваний и способ определения координат источников гидроакустического излучения. Роспатент признал лучшими изобретениями систему автоматического управления движением транспорта, способ обнаружения интеллектуальных ботов и защиты от них, а также способ распознавания специфических структур в биологической ткани.