Комитет ГД поддержал ко II чтению документ о просветительской деятельности в образовании

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по образованию и науке рекомендовал депутатам принять во втором чтении законопроект о закреплении в законе "Об образовании в РФ" понятия "просветительская деятельность".

Инициативу в ноябре прошлого года внесла группа парламентариев из комиссий Госдумы и СФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Документ закрепляет в законе "Об образовании в РФ" понятие "просветительская деятельность", под которой предлагается понимать осуществляемую вне рамок образовательных программ деятельность, которая направлена на распространение знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта и компетенции "в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов". Кабмин предлагается наделить полномочиями по определению порядка и условий ведения просветительской деятельности и форм контроля за ней.

Документ запрещает использование такой деятельности для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, национальных, религиозных и культурных традициях.

Инициатива также обязывает высшие учебные заведения получать заключения для подписания соглашений о международном сотрудничестве от уполномоченных федеральных органов власти. Как отмечали авторы законопроекта, такие нововведения необходимы в целях недопущения "негативного иностранного вмешательства в образовательный процесс". При этом новые нормы не коснутся заключения соглашений об обучении иностранцев. Ко второму чтению профильный комитет уточнил, для федеральных государственных образовательных организаций, которые находятся в ведении госорганов, подобные заключения будут выдаваться теми органами, в ведении которых они находятся. Порядок получения заключений установит правительство.

Поправки ко второму чтению

Ко второму чтению профильный комитет доработал законопроект. Одна из поправок касается научно-методического и методического обеспечения деятельности образовательных организаций. По словам главы комитета Вячеслава Никонова, депутаты "предлагают министерству определить круг тех организаций, которые могут заниматься методической работой в отношении нашей школы". Согласно тексту поправки, федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации госполитики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, утвердит также порядок отбора таких организаций.

Комитет уточнил, что просветительскую деятельность осуществляют органы государственной власти и иные госорганы, а также органы местного самоуправления и уполномоченные ими организации.

Предполагается, что новые нормы вступят в силу с 1 июня 2021 года. До 1 сентября 2022 года образовательные организации должны получить заключения на подписанные до вступления в силу закона соглашения о международном сотрудничестве от уполномоченных федеральных органов власти.

Как отметила зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Лариса Тутова в беседе с корреспондентом ТАСС, "текст проекта закона не имеет ничего общего с тем, что о нем говорят".

"Ясно одно. Просветительская деятельность, которая включает пропагандистские мероприятия, в том числе направленные на дискредитацию проводимой в РФ государственной политики, пересмотр истории, подрыв конституционного строя - вот о чем важно и нужно говорить в рамках этого закона", - подчеркнула Тутова.

По ее словам, законопроект предлагает "не позволить бесконтрольно кому-либо пытаться дискредитировать наши национальные и государственные, нравственные и культурные ценности в рамках образовательного процесса и не только". "Остается уточнить условия соблюдения данных законодательных норм при согласовании с профильными министерствами", - отметила Тутова.