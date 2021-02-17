Депутатов Мосгордумы просят предоставить справки о наличии антител к COVID-19

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Возможность возвращения Мосгордумы к очному формату пленарных заседаний будет рассмотрена после предоставления депутатами информации о наличии у них антител к коронавирусной инфекции. Порядка половины депутатов столичного парламента уже подтвердили наличие антител к COVID-19, сообщил в среду председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

"На сегодняшний момент из 43 депутатов 21 депутат имеет антитела - это 49%. У 11 депутатов антител нет, и 11 депутатов не предоставили вообще никакой информации, не предоставили никакой справки. Коллеги, депутаты, еще раз убедительно прошу предоставить соответствующие справки и информацию в аппарат своих депутатских объединений. После этого мы будем рассматривать вопрос о переходе в очное заседание", - сказал в ходе онлайн-заседания Шапошников.

Он уточнил, что вопрос о переводе заседания думы в очную форму может быть рассмотрен на соответствующем заседании комиссии по организации работы столичного парламента, с учетом результатов тестирования депутатов и сотрудников аппарата думы на наличие антител к коронавирусу. "Напоминаю, что решение о проведении заседаний в дистанционной форме принималось в соответствии со статьей 6.1 регламента думы на комиссии по организации. Мы обращались ко всем депутатам с просьбой предоставить справки о наличии антител на вирус", - сказал Шапошников.

Ранее он сообщал ТАСС, что и депутаты, и сотрудники аппарата Мосгордумы еженедельно имеют возможность проходить тестирование на коронавирус и наличие антител непосредственно в Московском парламентском центре.

Мэр Москвы 27 января подписал указ об отмене ряда вынужденных ограничений, действовавших в период пандемии. Город возвращается к нормальной жизни, теперь сами работодатели принимают решение о вызове сотрудников на рабочие места или продолжении удаленной работы. По словам спикера Мосгордумы, сейчас 40% сотрудников аппарата Московской городской думы продолжают выполнять свои служебные обязанности дистанционно. Непосредственно на рабочих местах находятся те, кто обеспечивает оперативную и бесперебойную деятельность столичного парламента.