Комитет Думы одобрил к I чтению условия освобождения от ответственности за коррупцию

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Профильный думский комитет по безопасности и противодействию коррупции на заседании в среду рекомендовал Госдуме принять в первом чтении правительственный законопроект о случаях, когда чиновники могут не нести ответственность за нарушение антикоррупционных запретов, ограничений и требований, допущенное по не зависящим от них обстоятельствам.

"Законопроектом предусмотрено, что физическое лицо освобождается от ответственности в случае, если несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, признается следствием не зависящих от него обстоятельств", - говорится в пояснительной записке.

Такими обстоятельствами будут признаваться "находящиеся вне контроля затронутого ими физического лица чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, которых нельзя было ожидать или избежать либо которые нельзя было преодолеть". К ним, в частности, предлагается отнести стихийные бедствия, пожар, эпидемии, забастовки, военные действия, террористические акты, запретительные или ограничительные меры, принимаемые государственными органами, в том числе иностранными. Ими не могут быть признаны "регулярно повторяющиеся и прогнозируемые события и явления, а также обстоятельства, наступление которых зависело от воли или действий физического лица, ссылающегося на наличие этих обстоятельств".

"Законопроект не касается уголовного преследования, оно, как и было, так и останется... Этот законопроект касается ответственности в случае неисполнения обязательств, ограничений и запретов, которые имеет каждый чиновник", - подчеркнул глава комитета Василий Пискарев.

Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению должна будет установить причинно-следственную связь между возникновением таких обстоятельств непреодолимой силы и невозможностью соблюдения антикоррупционных ограничений: только в этом случае чиновник может быть освобожден от ответственности. Устанавливается, что госслужащий должен в срок не позднее месяца со дня прекращения действия не зависящих от него обстоятельств вновь обеспечить соблюдение указанных ограничений, запретов и требований.

Такие поправки предлагается ввести в целый ряд профильных законов, они коснутся судей, сенаторов и депутатов Госдумы, генпрокурора РФ и прокурорских работников, сотрудников таможни, военнослужащих, лиц, замещающих государственные должности субъектов РФ, членов избиркомов с правом решающего голоса, главы и служащих Банка России, глав муниципальных образований и местных администраций, депутатов заксобраний и выборных органов местного самоуправления, государственных гражданских и муниципальных служащих. Также их действие предлагается распространить на заместителя председателя и секретаря Совета Безопасности, главу и сотрудников Следственного комитета РФ, сотрудников органов внутренних дел, на председателя, заместителя председателя и аудитора Счетной палаты, уполномоченного по защите прав предпринимателей в РФ, сотрудников федеральной противопожарной службы, послов и постоянных представителей РФ при международных организациях, финансовых уполномоченных и других.

Предыстория

В январе 2019 года на портале проектов нормативных актов было размещено уведомление о разработке Минюстом РФ подобного документа. В пресс-службе министерства сообщали, что готовящийся законопроект о том, когда несоблюдение антикоррупционных запретов, ограничений и требований не является правонарушением, обозначит случаи, когда чиновники в силу объективных обстоятельств не могут исполнить эти ограничения. Там подчеркнули, что этот законопроект готовится в соответствии с поручением, прописанным в Национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы, утвержденном указом президента РФ.

На тот момент министр юстиции России Александр Коновалов в ходе правчаса в Совфеде в феврале того же года опроверг слухи о попытке ослабить законодательство о коррупции, подчеркнув, что "никто и никогда не говорил и не собирается говорить о том, что есть какие-то обстоятельства, исключающие или извиняющие коррупцию как таковую, то есть получение взяток, злоупотребление служебными полномочиями, превышение должностных полномочий, должностные подлоги и так далее". Он заявлял, что речь идет "о технических элементах, в частности моментах, когда невозможно исполнить те или иные требования".