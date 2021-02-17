Кабмин одобрил запрет на демонстрацию изображений нацистских преступников

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ поддержало депутатский законопроект о запрете на публичную демонстрацию изображений нацистских военных преступников. Текст отзыва размещен в думской электронной базе.

Законопроект был внесен в Госдуму в ноябре 2020 года группой депутатов во главе с председателями комитетов по культуре и по безопасности и противодействию коррупции Еленой Ямпольской и Василием Пискаревым. Документом предлагается установить запрет на "публичное демонстрирование изображений лиц, признанных виновными в совершении преступлений в соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала либо приговорами национальных, военных или оккупационных трибуналов... как оскорбляющих многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах". Исключение предлагается сделать лишь для случаев, при которых "формируется негативное отношение к идеологии нацизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацизма". Поправки предложены в законы "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" и "О противодействии экстремистской деятельности".

"Следует учитывать, что не все лица, совершившие преступления против человечества, были осуждены указанными в законопроекте трибуналами и судами", - говорится в правительственном отзыве. Там отмечается, что реализация законопроекта потребует создания банка данных "для проведения необходимых идентификационных экспертиз соответствующих изображений лиц", следовательно, финансового обеспечения.

"Правительством Российской Федерации законопроект поддерживается с учетом указанного замечания", - говорится в документе.

В первом чтении законопроект планируется рассмотреть уже в среду.