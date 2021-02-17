Путин отметил вклад медицинских студенческих отрядов в борьбу с коронавирусом

"Отрадно, что это замечательное молодежное движение продолжает развиваться, вовлекать в свою орбиту тысячи юношей и девушек. <...> И конечно, особо отмечу бойцов медицинских студенческих отрядов - участников общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. Они находятся на переднем крае борьбы с последствиями коронавирусной инфекции и в качестве волонтеров трудятся в медицинских учреждениях", - говорится в послании президента.

Глава государства отметил, что для многих поколений граждан страны с работой в студенческих отрядах связаны яркие, добрые воспоминания, традиции товарищества, взаимовыручки, профессиональное становление.

Президент также выразил уверенность, что открытие мультиформатного пространства "СО.Здание", которое намечено на 17 февраля, послужит объединению всех студотрядовцев и станет для них настоящим центром притяжения.

17 февраля отмечается День российских студенческих отрядов. Дата праздника выбрана в связи с учреждением общественной организации "Российские студенческие отряды" (РСО) 17 февраля 2004 года. С этого дня началось возрождение данного движения, получившего широкое распространение в советское время и практически прекратившего свою деятельность вместе с распадом Советского Союза. Летом 2020 года из-за пандемии численность участников студотрядов в РФ сократилась в четыре раза и составила 58 тыс. человек вместо 240 тыс. в 2019 г. За все время существования движения студенческих отрядов в нем приняли участие свыше 19 млн человек.