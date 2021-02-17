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Пандемия COVID-19

Путин отметил вклад медицинских студенческих отрядов в борьбу с коронавирусом

Глава государства напомнил, что для многих поколений граждан страны с работой в студенческих отрядах связаны яркие, добрые воспоминания, традиции товарищества, взаимовыручки, профессиональное становление

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил поздравление молодежной общероссийской общественной организации "Российские студенческие отряды", отдельно отметив работу участников акции #МыВместе. Текст телеграммы опубликован в среду на сайте Кремля.

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"Отрадно, что это замечательное молодежное движение продолжает развиваться, вовлекать в свою орбиту тысячи юношей и девушек. <...> И конечно, особо отмечу бойцов медицинских студенческих отрядов - участников общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. Они находятся на переднем крае борьбы с последствиями коронавирусной инфекции и в качестве волонтеров трудятся в медицинских учреждениях", - говорится в послании президента.

Глава государства отметил, что для многих поколений граждан страны с работой в студенческих отрядах связаны яркие, добрые воспоминания, традиции товарищества, взаимовыручки, профессиональное становление.

Президент также выразил уверенность, что открытие мультиформатного пространства "СО.Здание", которое намечено на 17 февраля, послужит объединению всех студотрядовцев и станет для них настоящим центром притяжения.

17 февраля отмечается День российских студенческих отрядов. Дата праздника выбрана в связи с учреждением общественной организации "Российские студенческие отряды" (РСО) 17 февраля 2004 года. С этого дня началось возрождение данного движения, получившего широкое распространение в советское время и практически прекратившего свою деятельность вместе с распадом Советского Союза. Летом 2020 года из-за пандемии численность участников студотрядов в РФ сократилась в четыре раза и составила 58 тыс. человек вместо 240 тыс. в 2019 г. За все время существования движения студенческих отрядов в нем приняли участие свыше 19 млн человек.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия COVID-19
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