Путин: РФ готова идти вперед со всей Европой, но будет помнить и черные страницы истории

НОВО-ОГАРЕВО, 17 февраля. /ТАСС/. Россия готова объединять свои усилия со всеми народами Европы, но не будет забывать и о черных страницах истории, в том числе связанных с геноцидом против советского населения в годы Великой Отечественной войны. Это подчеркнул президент РФ Владимир Путин на встрече в среду с руководителями фракций Госдумы.

"Мы, конечно, должны идти вперед, думать о будущем, объединять свои усилия с другими народами, в том числе со всеми европейскими народами, несмотря ни на какие сложности и конъюнктуру сегодняшнего дня, и прошлое не должно нас тянуть назад", - сказал российский лидер. Он при этом подчеркнул, что есть вещи, которые в России не будут забывать.

Одной из таких черных страниц Путин назвал геноцид в отношении гражданского населения Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. "Сейчас [мы] обращаем внимание на те преступления, которые были совершены против гражданского населения [в годы войны]. Это геноцид, это очевидная вещь совершенно, и я думаю, что мы правильно это делаем (ведем расследование данных фактов - прим. ТАСС)", - сказал президент РФ. Он подчеркнул, что это позволяет "с открытыми глазами взглянуть на сегодняшние события и строить" политику РФ так, "чтобы ничего подобного в будущем никогда не повторилось".

Путин также подчеркнул, что в России всегда дорожили и будут дорожить памятью о Победе. "Это не просто память, доставшаяся нам неизвестно откуда и неизвестно кем заработанная и достигнутая победа. Это наши отцы и деды ее заработали. Своей кровью обеспечили нам наше будущее", - сказал глава государства.