Путин: тема создания алиментного фонда не снята с повестки дня и обсуждается экспертами

НОВО-ОГАРЕВО, 17 февраля. /ТАСС/. Возможность создания алиментного фонда не снята с повестки дня, ее обсуждают эксперты. Об этом заявил в среду президент России Владимир Путин на встрече с лидерами парламентских фракций.

Комментируя предложение главы думской фракции "Справедливой России" Сергея Миронова о выплате алиментов на детей за счет государства с последующим взысканием этих денег с процентами с граждан, имеющих такое обязательство, Путин напомнил, что ранее тоже предлагал эту меру, и правительство изучало этот вопрос.

"Вопрос не снят с повестки дня, но у некоторых экспертов есть опасения, что те, кто должен платить алименты, вообще перестанут это делать. Но тем не менее вопрос с повестки дня не снят, он изучается на экспертном уровне в правительстве", - сказал Путин.

Комментируя замечание Миронова о том, что нынешнее законодательство предусматривает доплату к пенсии за 30 лет работы на селе для тех граждан, которые по выходу на пенсию не уехали в город, Путин согласился с несправедливостью этой нормы. "Набавки к пенсии отработавшим на селе при переезде в город - на это точно надо посмотреть, я согласен. Причем здесь то, живет человек на селе или нет? Главное, что он отработал на селе определенное время. Обязательно посмотрим", - добавил президент.

Путин пообещал проверить и то, как пенсионное обеспечение военных пенсионеров соответствует гражданской сфере. "Мы уже это делали, правительству поручал заняться этим вопросом. Мы и так стараемся не упускать это из виду, но вернемся к этому еще раз", - заверил он.