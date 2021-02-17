Госдума увеличила штрафы за агитацию в день тишины и в местах, где она запрещена

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в третьем - окончательном - чтении законопроект об усилении административной ответственности за проведение предвыборной агитации вне агитационного периода и в местах, где ее проведение запрещено избирательным законодательством.

Сейчас штрафы за агитацию вне агитационного периода либо в местах, где ее проведение запрещено законодательством, составляют от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей для граждан, от 2 тыс. до 5 тыс. рублей для должностных лиц, от 20 тыс. до 100 тыс. рублей для юридических лиц. Теперь же они будут увеличены до уровня от 5 тыс. до 20 тыс. для граждан, от 30 тыс. до 50 тыс. рублей для чиновников, от 100 тыс. до 500 тыс. рублей для юридических лиц.

Согласно принятому закону, возрастут и штрафы для граждан за размещение печатных агитационных материалов в местах, где это запрещено федеральным законом, или в помещениях, зданиях и иных объектах без разрешения собственников или владельцев указанных объектов. Они составят от 5 тыс. до 20 тыс. для граждан (сейчас от 500 рублей до 1 тыс.), от 30 тыс. до 50 тыс. для должностных лиц (сейчас от 1,5 тыс. до 2 тыс.) и от 100 тыс. до 500 тыс. для юридических лиц (сейчас от 20 тыс. до 30 тыс.).

Кроме того, максимальные штрафы за изготовление или распространение агитационных материалов с нарушением установленных законом требований увеличиваются для граждан с 1,5 тыс. до 20 тыс. рублей, для должностных лиц — с 3 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — с 100 тыс. до 500 тыс. рублей.