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Путин даст поручение кабмину проработать предложения, касающиеся службы занятости

Службе занятости предлагается передать полномочия по определению госполитики в этой сфере и ее координации с политикой в сфере образования

НОВО-ОГАРЕВО, 17 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обещал дать поручение правительству проработать предложения по полномочиям службы занятости.

На встрече в среду с руководителями фракций Госдумы лидер фракции "Единая Россия" Сергей Неверов обратился за поддержкой президента по законопроекту, касающемуся изменений в сфере занятости. По его словам, документ направлен на обеспечение единого качества госуслуг в сфере занятости на всей территории РФ, также службе занятости предлагается передать полномочия по определению госполитики в этой сфере и ее координации с политикой в сфере образования.

"По поводу передачи центров занятости, определения их стандартов на федеральном уровне с правительством проработаем", - сказал Путин. "Я соответствующее поручение на этот счет сформулирую", - пообещал он.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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