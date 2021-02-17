Дума приняла закон о блокировке сотовой связи в местах лишения свободы

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в третьем, заключительном чтении депутатский законопроект об отключении от обслуживания сотовых номеров, используемых заключенными в местах лишения свободы.

Законопроект разработан главами трех думских комитетов Василием Пискаревым, Александром Хинштейном и Павлом Крашенинниковым. Операторы будут обязаны прекратить оказание услуг по номерам, которые используются осужденными в тюрьмах, подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными в следственных изоляторах и исправительных учреждениях. Прекращение услуг связи будет происходить на основании письменного решения главы, замглавы ФСИН или руководителя территориального органа ФСИН.

В пояснительной записке указано, что, несмотря на действующий запрет для заключенных иметь при себе средства связи, в 2018 году в учреждениях уголовно-исправительной системы их было изъято более 56 тысяч, а за попытку передачи телефона на режимных территориях были задержаны более пяти тысяч человек. Авторы инициативы отмечают, что мобильные в местах лишения свободы часто используются для совершения мошенничеств, оказания давления на свидетелей, координации действий находящихся на свободе членов ОПГ.

По словам Пискарева, оперативная блокировка сим-карт также поможет пресекать финансовую поддержку лидеров уголовно-преступной среды и поставку осужденным и подследственным наркотиков и других запрещенных предметов.