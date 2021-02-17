Путин: для сохранения России необходимо учитывать интересы каждого этноса

НОВО-ОГАРЕВО, 17 февраля. /ТАСС/. "Пещерный национализм" только вредит России и приводит к ее "раскачке изнутри", чего нельзя допустить. Для сохранения страны необходимо учитывать интересы каждого этноса, даже самого малого, заявил президент России Владимир Путин в среду на встрече с лидерами парламентских фракций.

Глава государства обратил особое внимание на тему национального самосознания, назвав это "одним из принципиальных вопросов". Путин добавил, что существовавший ранее термин "советский народ" "не был плох, он был объединяющим". Как отметил лидер страны, русский народ действительно является государствообразующим, однако для сохранения России - многонационального и многоконфессионального государства - важно, "чтобы представитель каждого этноса, даже самого малого, чувствовал, что это его Родина, другой у него него нет, он здесь защищен и он готов жизнь положить свою для того, чтобы защищать эту страну".

"В этом заинтересован каждый из нас, к какому бы народу он ни относился, в том числе и русский человек. Если мы подумаем с этой точки зрения, мы поймем, что пещерный национализм, лозунг которого "Россия только для русских", только вредит русским, только вредит России и способствует ее раскачке изнутри, - подчеркнул Путин. - А этого мы допустить не должны".

По словам главы государства, в этих условиях важно обеспечить, чтобы культура и история каждого народа почитались, развивались и уважались в России. "И вот это нас будет объединять", - указал он.

Президент добавил, что почти по всех регионах страны "удается добиваться осознания важности совместного проживания на единой, огромной территории". Как заметил российский лидер, это большое достояние и результат совместной кропотливой работы на протяжении нескольких десятилетий. "Мы этим, безусловно, дорожим и будем дорожить в будущем", - подчеркнул он.