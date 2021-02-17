Путин обещал дальнейшую поддержку движению волонтеров

НОВО-ОГАРЕВО, 17 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заверил, что власти продолжат поддерживать волонтерское движение.

"Волонтерское движение, которое мы поддерживали и намерены поддерживать в будущем, мне очень приятно и важно", - признался глава государства на встрече с руководителями фракций Госдумы. По его словам, особенно приятно, что волонтерское движение "не просто набирает обороты и привлекает больше и больше людей, причем самых разных возрастов, но что волонтеры идут в самые различные сферы деятельности, идут туда, где их помощь особенно нужна, где люди нуждаются в дополнительной поддержке не только со стороны государства, но и со стороны заинтересованных людей, у которых душа болит за те или иные проблемы".

"На основе этих моральных качеств и строится волонтерское движение - на основе доброго отношения к людям и желания оказать безвозмездную помощь всем, кто в этой помощи нуждается", - отметил президент.

"Мы будем и дальше делать все для того, чтобы волонтерское движение поддержать", - заверил глава государства.