В Подмосковье на переработку сдали в два раза больше елей, чем в прошлом году

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Свыше 50 тыс. елей сдали на переработку жители Московской области в рамках экологической акции "Подари вторую жизнь своей елке!". Об этом в среду сообщила пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

"В Московской области завершилась ежегодная экологическая акция "Подари вторую жизнь своей елке!". За месяц жители Подмосковья сдали более 50 тыс. новогодних деревьев. Этот объем собранных елей в рамках акции превышает прошлогодние показателей более чем в два раза", - сказали в пресс-службе.

Как отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский, которого цитирует пресс-служба, акция по сдаче елок проводится в регионе уже в третий раз. По по сравнению с первым годом количество деревьев, которые жители сдали на вторичную переработку, увеличилось в 6,5 раз.

"Безусловно, в планах министерства продолжать каждый год собирать новогодние ели у населения, не только для увеличения объема отходов для переработки вторсырья, но и для поддержания порядка на контейнерных площадках многоквартирных домов. Кроме этого, по запросам жителей мы увеличим количество площадок "Мегабак" в регионе, до конца 2021 году в Московской области должны работать более 60 бесплатных пунктов приема крупногабаритных отходов", - добавил Велиховский.

В министерстве напомнили, что все собранные ели перерабатывают в щепу, часть будет использована в качестве компоста и производства почвогрунтов, применяемых при высадке новых елей, в рамках других областных экологических акций.