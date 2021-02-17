Мишустин: публичные слушания должны быть доступны даже в самых небольших поселениях

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Участие граждан в публичных слушаниях и голосованиях по вопросам благоустройства должно быть обеспечено даже в самых небольших населенных пунктах. Об этом в среду заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Он отметил, что по поручению главы государства кабмином был подготовлен законопроект, который даст гражданам возможность более активно участвовать в публичных слушаниях и общественных обсуждениях.

"Даже в самых небольших населенных пунктах такое голосование станет доступно через единый портал государственных услуг или на официальном интернет-сайте органа местного самоуправления, обязанность которого - предоставить людям техническую возможность высказать свое мнение, отправить предложение или проголосовать в электронной форме", - сказал Мишустин.

По словам премьера, важно, чтобы "мнение каждого жителя было услышано, когда речь идет о проектах городского благоустройства, строительстве социально значимых объектов" и по другим вопросам, которые прямо касаются качества жизни людей, их настроения и самочувствия.