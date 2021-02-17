Матвиенко призвала сенаторов способствовать развитию детского футбола в регионах

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила сенаторов привлекать бизнес и оказывать иное содействие в вопросе строительства новых футбольных полей в регионах для развития детско-юношеского футбола. В рамках "правительственного часа" в среду перед сенаторами с докладом выступил министр спорта Олег Матыцин.

"Обращаюсь к сенаторам, тоже обратите на это внимание, бывая в регионах. Вот каждый сенатор, может быть, поспособствует тому, чтобы несколько новых футбольных полей появилось в регионах, чтобы привлечь частный бизнес в эту сферу", - сказала Матвиенко.

"Если обратиться к бизнесу, коммерческим структурам, каждый откликнется и построит несколько спортивных площадок, футбольных полей. Что же мы все время покупаем игроков за большие деньги, имея такой потенциал внутри страны? А потому что детский футбольный спорт слабо развивается, не вкладываем в него, как следует. За последнее время много изменилось и делается, но мало, недостаточно", - сказала Матвиенко, обращаясь к Матыцину.

По словам Матвиенко, каждый губернатор должен ставить в числе приоритетов развитие детско-юношеского спорта в регионе. "Надо вытащить детей на улицу, оторвать от компьютеров, телефонов, виртуальной жизни, переписки. Оторвать можно, только сагитировав их заниматься спортом. Здесь и родительское сообщество должно свою роль сыграть", - подчеркнула Матвиенко.