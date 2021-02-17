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Путин заявил, что власти РФ наращивают поддержку вузов в регионах

Президент отметил, что власти заинтересованы в том, чтобы квалифицированные кадры не были сконцентрированы только в крупных городах

НОВО-ОГАРЕВО, 17 февраля. /ТАСС/. Российские власти заинтересованы в том, чтобы квалифицированные кадры не были сконцентрированы только в крупных городах, и для этого сейчас увеличивают поддержку вузов в регионах. Об этом заявил президент России Владимир Путин в среду на встрече с лидерами парламентских фракций.

Говоря о развитии вузов в регионах, глава государства заметил, что власти сейчас занимаются этим "достаточно активно".

"И мы увеличиваем объемы поддержки региональных вузов по очень многим направлениям, - указал Путин. - Имея в виду, что нам нужны хорошие, квалифицированные кадры именно на территории РФ с тем, чтобы они не концентрировались исключительно в столичных городах, где потом у них возникают проблемы с трудоустройством".

Теги
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