СФ одобрил закон об увеличении штрафов за невыполнение требований силовиков на митингах

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон, предусматривающий кратное увеличение штрафов за неподчинение требованиям сотрудников силовых ведомств, в том числе в ходе публичных акций, а также за нарушение порядка финансирования таких мероприятий.

Согласно документу, за повторное неповиновение законному распоряжению или воспрепятствование выполнению служебных обязанностей сотрудников полиции, Росгвардии, ФСБ, Минобороны, ФСИН, если оно совершено организатором или участником собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, предусматривается наказание в виде штрафа для граждан в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, либо административного ареста на срок до 30 суток, либо обязательных работ на срок от 100 до 200 часов. Для должностных лиц штраф составит от 20 тыс. до 40 тыс. рублей, для юридических лиц - от 70 тыс. до 200 тыс. рублей. Сейчас штрафы за это составляют для граждан 5 тысяч рублей, для должностных лиц - от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, для юрлиц - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

При этом в целом повышаются штрафы за неповиновение полиции, военнослужащим, сотрудникам уголовно-исполнительной системы или Росгвардии. За однократное такое нарушение штраф для граждан составит от 2 тыс. до 4 тыс. рублей (сейчас от 500 рублей до 1 тыс. рублей) либо может быть наложен административный арест на срок до 15 суток. Кроме того, вводится новый вид наказания - обязательные работы на срок до 120 часов.

Неподчинение сотруднику органов внутренних дел в сфере миграционного контроля или воспрепятствование ему повлечет штраф до 4 тыс. рублей, административный арест до 15 суток либо обязательные работы на срок до 120 часов.

Кодекс РФ об административных правонарушениях также дополняется нормой о том, что нарушение организатором публичного мероприятия порядка сбора и расходования собранных на акцию средств, а также правил предоставления отчета об этом повлечет штраф для граждан в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 40 часов, для должностных лиц - от 20 тыс. до 40 тыс., для юридических лиц - от 70 тыс. до 200 тыс. рублей.

Перечисление средств на проведение митинга или акции лицом, не имеющим на это права, повлечет штраф для граждан в размере от 10 тыс. до 15 тыс. рублей, для должностных лиц - от 15 тыс. до 30 тыс. рублей, для юридических лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.