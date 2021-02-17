Минпросвещения и Рособрнадзор намерены провести итоговое сочинение 15 апреля

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Минпросвещения и Рособрнадзор намерены провести итоговое сочинение для 11-х классов не 5 апреля, как это планировалось ранее, а 15 апреля. Соответствующий проект приказа опубликован в среду на федеральном портале проектов нормативных актов.

Изменения планируется внести в приказ "Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2020/21 учебном году в части проведения итогового сочинения (изложения)".

"В подпункте 1.2 пункта 1 приказа слова "5 апреля 2021 года" заменить словами "15 апреля 2021 года", - говорится в документе. Дополнительные даты также предлагается сдвинуть - с 21 апреля и 5 мая на 5 мая и 19 мая 2021 г.

Итоговое сочинение является допуском к сдаче ЕГЭ. Ожидается, что основной период ЕГЭ пройдет с 31 мая по 2 июля, дополнительный - с 12 по 17 июля. Не планирующие поступать в вуз выпускники школ будут сдавать государственные выпускные экзамены.