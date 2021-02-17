В Михайловском театре Санкт-Петербурга открылся центр вакцинации от коронавируса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 февраля. /ТАСС/. Центр вакцинации от коронавируса начал работу в среду в Михайловском театре Санкт-Петербурга, в исторических интерьерах на площади Искусств. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе театра.

"Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы вакцинировать как можно больше горожан. Поэтому я предложил использовать наши помещения, чтобы вакцинация проходила в комфортных условиях. В первую очередь к нам смогут прийти сотрудники театров, музеев и спортивной сферы. А через месяц, после отработки всех процессов - любой желающий, и конечно, наши любимые зрители. Мы поставили цель, чтобы центр вакцинации в Михайловском театре принимал 500 человек в день", - привели в пресс-службе слова художественного руководителя Михайловского театра Владимира Кехмана.

Отмечается, что первым посетителем центра вакцинации в Михайловском театре стал народный артист СССР, художественный руководитель и главный дирижер Санкт-Петербургской филармонии имени Д. Д. Шостаковича Юрий Темирканов.

Ранее сообщалось, что в общей сложности в городе работают более 120 прививочных пунктов, из них 104 на базе городских поликлиник, два - на базе федеральных учреждений, 17 - на базе частных заведений, также работают три выездные бригады.

По последним данным, в Петербурге выявили 356 381 случай заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 275 016 человек, умерли 10 597. За последние сутки в городе выявили 1 082 случая заражения.