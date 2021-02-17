Киркоров обжаловал запрет на въезд в Литву в течение пяти лет

ВИЛЬНЮС, 17 февраля. /ТАСС/. Российский исполнитель Филипп Киркоров обжаловал в Вильнюсском окружном административном суде запрет на въезд в Литву в течение пяти лет. Об этом сообщил журналистам в среду представитель судебной инстанции Аудрис Кутрявичюс.

"Жалоба поступила 15 февраля. Суд рассмотрит ее в рабочем порядке", - сказал он.

Киркоров 19 января был внесен в черный список на въезд в Литву департаментом миграции по ходатайству МИД балтийской республики. Внешнеполитическое ведомство утверждало, что своими поездками с концертами в Крым артист "распространял российскую пропаганду и поддерживал агрессивную политику России по отношению к Украине".

Как отметил после этого вердикта представляющий интересы Киркорова юрист Александр Добровинский, решение литовских властей будет обжаловано в судах Литвы и Европы. По его словам, заявители намерены отстаивать гражданскую позицию Киркорова с установкой на то, что культура, искусство, спорт и любовь должны быть вне политики.