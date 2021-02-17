Путин подписал закон об освобождении региональных омбудсменов от судебной пошлины

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий региональным уполномоченным по правам человека обращаться в суды без уплаты государственной пошлины. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

Региональные уполномоченные по правам человека по результатам рассмотрения жалоб заявителей наделены правом обращаться в органы правосудия для защиты нарушенных прав и законных интересов, но при этом они были обязаны уплачивать государственную пошлину из средств, предусмотренных на свое содержание. Это ограничивало реализацию данного права уполномоченных и создавало неравные возможности для населения разных субъектов РФ в поддержке со стороны региональных омбудсменов, отмечалось в опубликованной ранее пояснительной записке к документу.

Закон призван устранить избыточное препятствие, усложняющее обращение уполномоченных в регионах в судебные органы. Судебная защита прав и свобод гражданина омбудсменами в регионах осуществляется по аналогии с деятельностью уполномоченного по правам человека в РФ, который освобожден от уплаты госпошлины. Закон распространяет соответствующие льготы на весь институт защиты прав человека, включая региональных уполномоченных.