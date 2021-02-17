Путин утвердил увеличение предельного возраста службы сотрудников УИС

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, увеличивающий предельный возраст пребывания на службе сотрудников уголовно-исполнительной системы (УИС). Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

Закон был принят Госдумой 27 января и одобрен Советом Федерации 10 февраля. Документ устанавливает ограничения по возрасту для генеральского состава внутренней службы на уровне 65 лет (ранее ограничение для генерал-майоров и генерал-лейтенантов было установлено на уровне 60 лет), для полковников - 60 лет вместо нынешних 55. Новая возрастная планка для майоров и подполковников внутренней службы составляет 55 лет.

При этом за сотрудниками уголовно-исполнительной системы в течение пяти лет со дня вступления данного закона в силу сохраняется право на увольнение со службы в связи с достижением прежнего предельного возраста.

Как сообщили ранее в Минюсте России, разработавшем инициативу, внесение изменений позволит сохранить на службе более 13 тыс. человек из высококвалифицированного личного состава, устранить дефицит кадров, а также исключить необходимость ежегодного освидетельствования на военно-врачебной комиссии сотрудников, проходящих службу сверх предельного возраста.