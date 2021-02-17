Путин подписал закон об отмене штрафа за проживание без регистрации для опекунов

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, освобождающий от штрафов за проживание без регистрации братьев, сестер, подопечных и опекунов собственника жилья. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

Согласно Кодексу РФ об административных правонарушениях, проживание гражданина по месту пребывания или по месту жительства без регистрации или нарушение правил регистрации, а также допущение такого проживания нанимателем или собственником жилья свыше установленных сроков влечет штраф. При этом кодекс ограждает от штрафов супругов, детей, супругов детей, родителей, супругов родителей, бабушек, дедушек или внуков нанимателя или собственника жилья, зарегистрированного в нем.

Новым законом расширяется круг лиц, освобождающихся от ответственности за проживание без регистрации. Теперь к ним относятся также родные братья и сестры, подопечные, усыновители, опекуны и попечители собственников или нанимателей жилья, проживающих совместно с ними.