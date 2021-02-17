Эксперт: переболевшие ковидом бессимптомно могут повторно заразиться в более тяжелой форме

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Люди, бессимптомно перенесшие коронавирусную инфекцию, могут заболеть повторно спустя полгода-год в более тяжелой форме. Об этом заявил в среду главный врач медицинского центра "Лидер медицины", врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков в эфире телеканала " Москва-24 ".

"Люди, которые переболели в легкой бессимптомной форме полгода-год назад, начинают болеть повторно, и, соответственно, это уже не бессимптомная форма, а более тяжелая", - сказал он.

Тимаков также отметил, что новые штаммы коронавируса могут появиться в России примерно через два месяца. По мнению инфекциониста, учитывая эти факторы, опасно отменять масочный режим в общественных местах. "Осталась большая группа людей, которые очень восприимчивы к коронавирусу. <...> Пока у нас нет нормальных солнечных дней, постоянно открытых окон в помещении, то есть пока не началось лето и жара, <...> отменять масочный режим в общественных местах считаю крайне опасным", - добавил он.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 109,5 млн человек, свыше 2,4 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 4 112 151 случай заражения, выздоровели 3 642 582 человека, умерли 81 446. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.