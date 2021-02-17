Детей, которых мать оставила на морозе в Новой Москве, могут передать родственнику

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что опекуном детей, оставленных вечером 11 февраля раздетыми на морозе в лесополосе в Новой Москве, может стать брат матери. Об этом омбудсмен сообщила журналистам в среду.

"Сейчас рассматривается вопрос в отношении брата мамы, который изъявил желание стать опекуном детей. <…> Старших можно передать, как только доктора разрешат, - сказала Кузнецова. - Осталось дать ответ на вопрос, какова ситуация с жилищными условиями у нового кандидата, есть ли иные препятствия с его стороны для опекунства. У детей препятствия к передаче нет".

"По старшим детям препятствий к передаче их родственникам нет. В отношении младшего ребенка, так как вписан папа, необходимо провести дополнительную работу органам опеки и попечительства Москвы", - добавила она.

Ранее Кузнецова посетила детей в больнице и сообщила, что старший из троих детей пострадал больше всех. "Сейчас дети идут на поправку", - сказала омбудсмен.

По словам представителя Главного следственного управления СК по Москве Юлии Ивановой, поздно вечером 11 февраля 33-летняя многодетная мать привезла троих детей на территорию лесополосы в Новой Москве, имея умысел на их убийство, раздела догола и оставила на улице. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, находящихся в беспомощном состоянии").