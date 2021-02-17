В пригородах Петербурга в ночь на 18 февраля ожидаются морозы до 28 градусов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 февраля. /ТАСС/. Почти тридцатиградусные морозы ожидаются в ночь на четверг в пригородах Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по городу в среду.

"Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупреждает: по прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС", ночью 18 февраля в пригородах Санкт-Петербурга местами ожидается понижение температуры воздуха до -28 градусов", - говорится в сообщении управления.

Спасатели рекомендовали гражданам одеваться многослойно во избежание переохлаждения, держать ноги в тепле и при выходе на мороз отказаться от металлических украшений. В управлении также напомнили о рисках, связанных с нахождением на морозе в нетрезвом состоянии.

Ранее сообщалось, что ночь на 15 февраля стала самой холодной в Санкт-Петербурге с начала зимы - тогда столбик термометра опустился до 21,9 градуса мороза.