Портрет солиста группы BTS покажут на фасаде Останкинской башни вечером 17 февраля

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Останкинская башня вечером в среду, 17 февраля, станет одним из объектов международной акции, приуроченной ко дню рождения солиста корейской группы BTS. На фасаде башни покажут изображение корейского артиста J-Hope, сообщили ТАСС в пресс-службе Останкинской телебашни.

"17 февраля в 18:00 (мск) на медиафасаде самого высокого сооружения Европы - на Останкинской башне - появится открытка с изображением корейского артиста Чона Хосока (сценическое имя J-Hope). Также подсветка башни на сутки окрасится в фиолетовый - в цвет фандома группы BTS", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что сообщество фанатов группы BTS в СНГ впервые решило стать частью поздравительных проектов ко дню рождения одного из солистов группы J-Hope, который родился 18 февраля 1994 года. Ранее подобные проекты в поддержку артистов всемирно известной группы были только в азиатских странах, Европе, Америке, ОAЭ, Саудовской Аравии.

17 февраля поздравления артисту группы появятся также на крупных объектах в Санкт-Петербурге, в Казани и в Минске. Организатор акции - сообщество BTSforia - "фанбаза" группы в СНГ. "Также стоит отметить, что 2021 год объявлен Годом культурных обменов между Республикой Корея и Россией", - заключил собеседник агентства.