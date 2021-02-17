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Пандемия COVID-19
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РФПИ подтвердил регистрацию вакцины "Спутник V" в Узбекистане

"Спутник V" входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений госрегуляторами

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подтвердил регистрацию вакцины против коронавируса "Спутник V" в Узбекистане, говорится в сообщении фонда.

"Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) сообщает о сертификации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в Республике Узбекистан", - указано в сообщении.

В настоящее время "Спутник V" входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами.

"Спутник V" зарегистрирован в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах и Казахстане.

Теги
УзбекистанРоссияПандемия COVID-19
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