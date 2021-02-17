Условия жизни детей в домах-интернатах проверят во всех регионах в 2021 году

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Комплексные проверки того, как предоставляется необходимая помощь детям, проживающим, в частности, в домах-интернатах, пройдут во всех регионах России в 2021 году. Об этом в среду сообщила журналистам уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова в ходе совещания по итогам инспекции детских учреждений в регионе в Общественной палате РФ.

"Да, мы планируем в этом году комплексные проверки, срезовые проверки по всем регионам. На что обратить внимание, это детские дома-интернаты (ДДИ), это та лакмусовая бумажка, которая показывает пристальность внимания субъектов к социальным проблемам", - сообщила Кузнецова.

По ее словам, в организациях для детей-сирот есть нарушения, которые впоследствии могут привести к ухудшению здоровья ребенка.

Она обратила внимание на важность реализации поручения президента по модернизации деятельности ДДИ. "Эти проверки начинаются новыми глазами, отчасти в рамках новых поправок в конституцию. И когда мы говорили о поправках, мы говорили "дети теперь приоритет". Не "теперь приоритет", а теперь важно, чтобы эта деятельность стала приоритетной", - сказала Кузнецова.

Как отметила Кузнецова, приоритет исполнения закона не заметен, когда становится известно, что в некоторых интернатах отсутствуют кадры и квалифицированная медицинская помощь, где воспитанников раз в полгода осматривает психиатр и целый год не приходит стоматолог. "Пристальное внимание [уделим] детским домам-интернатам, и мы эту тему не отпустим", - подчеркнула она.