Собянин рассказал о развитии системы поддержки людей с ментальными особенностями

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин посетил в среду учебно-тренировочное общежитие центра сопровождаемого проживания для молодых людей с инвалидностью с ментальными особенностями.

Градоначальник отметил, что это "первый проект на городской площадке, по сути дела тренинговый центр, когда детей обучают в течение нескольких лет самостоятельной жизни". Мэр подчеркнул, что их не содержат изолированно, а, напротив, стараются, чтобы они общались с другими сверстниками, приспособились к жизни, работали на предприятиях, учились в колледжах.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы добавили, что в здании учебно-тренировочного общежития площадью 2,8 тыс. кв. м организовано 10 квартир, рассчитанных на проживание 60 молодых людей с ментальными особенностями.

В каждой квартире есть по две спальни на три человека каждая, кухня-столовая, гостиная, два санузла и прихожая, написал Собянин в своем блоге. По его словам, как показал первый опыт, многие молодые люди в новых условиях мобилизовали свои способности и были готовы перейти на следующий уровень самостоятельности. "Через некоторое время они переедут в квартиры сопровождаемого проживания, где наставники будут находиться с ними только в дневное время, - отметил мэр. - Пройдя этот путь, многие молодые люди с ментальными особенностями смогут найти свое место в жизни и дорогу к счастью".

Сокращение сиротства

Также мэр напомнил, что власти города на протяжении многих лет реализуют программу по сокращению сиротства в столице, благодаря их действиям число детей в детдомах снизилось в 3,5 раза.

"Мы уже много лет реализуем системную программу по сокращению сиротства в городе, - сказал Собянин журналистам. - Самая главная часть работы, чтобы дети оставались в семьях, не оказывались в детских домах". По словам Собянина, если ребенок попадает в детдом, важно, чтобы он вновь обрел свою семью. Программу обретения семей мэр назвал "серьезной системной программой" и отметил, что "все это вместе привело к тому, что у нас в 3,5 раза уменьшилось количество детей в детских домах".

Собянин заявил, что тем не менее часть воспитанников остаются в детдоме, потому что они не востребованы приемными семьями. Если у них есть ментальные особенности, их определяют впоследствии в психоневрологические интернаты. Однако некоторые могли бы адаптироваться к жизни в обществе. В связи с этим в Москве реализуют методики по подготовке таких детей к самостоятельному проживанию.

Как уточнил Собянин в своем блоге, число сирот, переданных в семьи, за последние 10 лет выросло с 12 665 до 18 550, а число проживающих в детдомах сократилось с 4 371 до 1 317. Градоначальник отметил, что психоневрологические интернаты Москвы сейчас "переживают самую глубокую трансформацию за последние десятилетия", в частности, в них гораздо чаще стали бывать волонтеры, появляются новые правила ухода, расширяется жилое пространство подопечных, открываются учреждения нового типа, цель которых - социальная адаптация людей с ментальными нарушениями.

Недавно в Москве, напомнил Собянин, появился центр сопровождаемого проживания для выпускников детдомов, задача которого - обучать их навыкам самостоятельной жизни, помогать освоить профессию, раскрыть способности, готовить к интеграции в жизнь крупного города.

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