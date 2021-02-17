Сын Михаила Боярского рассказал о самочувствии отца

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 февраля. /ТАСС/. Народного артиста России Михаила Боярского, которого ранее доставили в одну из петербургских больниц с повышенной температурой и слабостью, планируют выписать в среду. Актер чувствует себя нормально, сообщил ТАСС его сын, депутат Государственной думы Сергей Боярский.

"Еще вчера все было хорошо. Температуры нет, чувствует себя нормально. Это не ковид, поэтому сегодня должен быть дома", - сказал собеседник агентства.

О госпитализации 71-летнего артиста ТАСС во вторник сообщила его супруга Лариса Луппиан, художественный руководитель театра имени Ленсовета и народная артистка России. Боярский был доставлен в клиническую больницу №122 имени Л. Г. Соколова ФМБА.