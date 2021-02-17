Власти Приамурья попросили поддержать три крупных объекта здравоохранения в регионе

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Власти Амурской области рассчитывают на включение трех объектов здравоохранения - онкоцентра, роддома и станции переливания крови - в действующие госпрограммы, что позволит получить дополнительное финансирование на их строительство. Об этом сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов во время "Часа субъекта" в Совете Федерации в среду.

"У нас есть острая потребность в строительстве нескольких объектов: это онкологический центр, областная станция переливания крови, новый родильный дом в Благовещенске. Мы просим поддержать включение этих проектов в госпрограммы, в федеральную адресную инвестиционную программу", - сказал Орлов.

Глава региона добавил, что новые объекты медицинской инфраструктуры повлияют на "выравнивание демографических показателей региона".

По предварительной оценке, объем средств, необходимый для строительства онкоцентра, как сообщалось ранее в рамках дней Амурской области в Совфеде, превышает 4,7 млрд рублей. Станция переливания крови, по материалам презентации правительства региона, потребует 563,1 млн рублей.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала предложение правительства региона и поручила проработать этот вопрос с Минздравом.

Ранее замминистра здравоохранения РФ Наталья Хорова сообщила, что показатель смертности в Амурской области, который превышает среднероссийский уровень, вызывает беспокойство у Минздрава. По словам Хоровой, в субъекте также превышен показатель смертности от онкологических заболеваний.