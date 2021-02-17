В Севастополе в 2021 году опробуют новую схему для покупки квартир детям-сиротам

СЕВАСТОПОЛЬ, 17 февраля. /ТАСС/. Власти Севастополя в 2021 году испытают новую схему приобретения квартир для детей-сирот - они планируют не покупать готовое жилье, а договариваться с застройщиком на стадии возведения дома, а также ремонтировать уже имеющиеся помещения. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев во время коллегии городской прокуратуры в среду.

По его данным, в 2020 году обеспечены собственным жильем 16 детей-сирот. Но "это, конечно, очень мало" - в очереди на получение квартир стоят сотни.

"Повышенное внимание в нашем взаимодействии (правительства и прокуратуры - прим. ТАСС) уделяется вопросу защиты прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Правительством Севастополя принято решение о расширении инструментов по обеспечению данной категории граждан жилыми помещениями, <…> однобокая попытка купить квартиры, которая годами не приводила к результату, была пересмотрена", - сказал Развожаев.

Он пояснил, что для решения проблемы власти будут ремонтировать жилой фонд, находящийся в собственности города. Уже проведены ремонтные работы в 10 жилых помещениях, из которых восемь переданы детям-сиротам в 2020 году, две - в январе 2021 года.

Кроме того, по его словам, власти будут договариваться с застройщиками о приобретении для сирот квартир, подходящих под требования законодательства, еще до возведения дома.

"В этом году уже точно даст свои дополнительные результаты. <…> В конце 2020 года в рамках указанного решения между ГКУ "Единая дирекция капитального строительства" и ООО "Специализированный застройщик" был заключен государственный контракт на участие в строительстве многоквартирного дома на территории города Севастополя для предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Застройщик-поставщик обязуется передать городу Севастополю 54 жилых помещения сроком не позднее 30 сентября 2022 года", - отметил губернатор.