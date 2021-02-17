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Дума одобрила в первом чтении запрет на публичную демонстрацию изображений нацистов

Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму в 2020 году группой депутатов во главе с председателями комитетов по культуре и по безопасности и противодействию коррупции Еленой Ямпольской и Василием Пискаревым

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении депутатский законопроект о запрете на публичную демонстрацию изображений лиц нацистских военных преступников.

Документом предлагается установить запрет на "публичное демонстрирование изображений лиц, признанных виновными в совершении преступлений в соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала либо приговорами национальных, военных или оккупационных трибуналов... как оскорбляющих многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах". Исключение предлагается сделать лишь для случаев, при которых "формируется негативное отношение к идеологии нацизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацизма".

Поправки предложены в законы "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" и "О противодействии экстремистской деятельности".

Законопроект был внесен в Госдуму в 2020 году группой депутатов во главе с председателями комитетов по культуре и по безопасности и противодействию коррупции Еленой Ямпольской и Василием Пискаревым. Ямпольская ранее отмечала, что о подготовке инициативы ее заставил задуматься инцидент с продажей блузок с изображением Адольфа Гитлера и других военных преступников в одном из московских магазинов. Депутат поясняла, что "в отличие от нацистской символики, к которой портреты не относятся, использование и публичная демонстрация изображений военных преступников законом сегодня не регламентируются".

Теги
РоссияЯмпольская, Елена АлександровнаПискарев, Василий Иванович
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