В Ставропольском крае продлили режим самоизоляции для пожилых

СТАВРОПОЛЬ, 17 февраля. /ТАСС/. Режим самоизоляции для жителей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями продлен в Ставропольском крае на месяц. Об этом говорится в постановлении губернатора региона Владимира Владимирова, опубликованном в среду на официальном портале правовой информации региона.

"Постановляю внести в подпункт 6.3 (определяющий введение режима самоизоляции для граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями на Ставрополье) изменение, дополним абзац первый словами "с 19 февраля по 18 марта включительно", - говорится в документе.

Ранее обязательный режим самоизоляции для пожилых и людей с хроническими заболеваниями был установлен в Ставропольском крае до 18 февраля 2021 года включительно.

В пресс-службе губернатора края в среду журналистам сообщили, что эпидобстановка на Ставрополье продолжает стабилизироваться. В связи с этим глава региона поручил профильным ведомствам проработать мероприятия по смягчению действующих ограничительных мер. Все решения будут приниматься исходя из эпидситуации и темпов прививочной кампании в регионе.

По информации краевого управления Роспотребнадзора, на Ставрополье с начала пандемии выявлено 46 038 случаев новой коронавирусной инфекции. Число выздоровевших от коронавируса пациентов превысило 41,5 тыс. человек, с начала пандемии умерли 1 017 пациентов с коронавирусом.