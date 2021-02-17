На Кубани вырос спрос на премиальный туризм

КРАСНОДАР, 17 февраля. /ТАСС/. Спрос на отдых премиум-класса вырос на курортах Краснодарского края по итогам 2020 года на фоне действующих из-за пандемии ограничений на выезд за пределы страны. Чтобы удержать интерес, регион готовит нестандартные туристические предложения и работает над расширением инфраструктуры.

"В 2020 году отмечался повышенный интерес к услугам класса премиум: отели премиум сегмента были востребованы со стороны туристов, которые традиционно отдыхали за границей... Наша курортная и транспортная инфраструктура, сфера услуг и общественного питания могут конкурировать с зарубежными аналогами. Поэтому в прошедшем году мы получили прекрасную возможность показать, что у нас есть курорты высокого уровня, дальнейшее развитие этого направления будет способствовать росту турпотока на курорты Краснодарского края", - сказали ТАСС в Министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия региона.

Там уточнили, что повышенный спрос наблюдается на отели 4 и 5 звезд, эксклюзивные услуги и индивидуальные экскурсии. В Краснодарском крае, который является основным курортным регионом России, 206 отелей имеют категории 4-5 звезд с номерным фондом более 26 тыс. номеров, около 40 отелей работают под международными брендами, 76 отелей - по системам "все включено".

В 2020 году общий турпоток на Кубань составил 12 млн отдыхающих, что меньше показателя 2019 года почти на 5 млн человек. В летний сезон отели премиум-класса загружены на 85-90%, среднегодовая загрузка таких отелей на 4-5% выше загрузки отелей категория 1-3 звезды и достигает 70%. Около 400 тыс. гостей приняли отели и санатории Краснодарского края в период новогодних каникул, что более чем на 6% выше показателей за аналогичный период прошлого года.

В 2021 году курорты края рассчитывают принять как минимум 16 млн отдыхающих, а к 2030 году поток туристов в регион должен составить 22 млн человек.

На дирижабле и на вертолете

Лидерами среди кубанских курортов по количеству услуг премиум-класса являются Сочи, Геленджик и Анапа. В этом году здесь планируют открыть новые гостиницы премиум-класса, а также сделать упор на разработку туристических программ для элитных клиентов и повышение качества обслуживания на пляжах.

В Сочи рост бронирований премиум-отдыха зафиксировали еще летом 2019 года, когда в пятизвездочных сетевых отелях появилось большое количество иностранных гостей. В 2020 году загрузка осталась на высоком уровне за счет российских путешественников.

"Новинка этого года - комбинированный тур Красная поляна - Лагонаки. Туристы могут совершить вертолетный полет над Кавказским биосферным заповедником, отдохнуть на плато Лагонаки и вернуться обратно... Интересным предложением станет и свободный полет на воздушном шаре или дирижабле", - сказали ТАСС в пресс-службе администрации Сочи.

В Геленджике, где с наивысшей категорией 5 звезд работают четыре объекта, в этом году реконструируют центральные пляжи. "Отличительной особенностью к курортному сезону 2021 года станет полная реконструкция центральных пляжей города Геленджика, будет обновлена вся инфраструктура, входные группы, пляжные территории дополнительно оснащены цифровыми камерами видеонаблюдения, поэтому отдых на пляжных территориях будет еще более безопасным", - пояснили в пресс-службе муниципалитета.

В Анапе к открытию сезона намерены увеличить на 1,6 тыс. метров зону, разрешенную для купания, обустроив пляжи. По данным администрации города, в этом году планируется открытие нового отеля категории 5 звезд, комплекса на территории детского санатория и других объектов.

На любой вкус и кошелек

Кубанские отельеры также работают над повышением качества обслуживания: уделяется внимание обучению персонала и вводят автоматизированные системы. Эксперт межрегиональной Ассоциации отельеров АМОС (Сочи) Дмитрий Ромаденков рассказал ТАСС, что отели, у которых более низкая звездность, проводят реновацию своих объектов, расширяют перечень предоставляемых услуг и переобучают персонал.

"Есть так называемый гламур-кемпинг, когда красиво оформлена палатка или панорамные номера с видом на горы и море. Работники нашей туристической отрасли могут организовать все, что угодно", - рассказала ТАСС президент Ассоциации туриндустрии "РСТ-Юг" Наталья Косьмина.

Она отметила, что причиной того, что туристы как правило предпочитают отдых за рубежом, является более высокий уровень сервиса, поэтому южным курортам необходимо повышать качество работы, при этом сдерживая рост цен на отдых.

Представители самих курортов отмечают, что в предстоящем сезоне готовы предложить отдых на любой кошелек. "Можно выбрать отдых на любой вкус и кошелек: от 5 и 4-звездочных отелей - до самого обычного частного средства размещения", - пояснили ТАСС в пресс-службе администрации Геленджика.