В Бабушкинском суде 20 февраля пройдут два заседания по делам Навального

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Два заседания по уголовным делам Алексея Навального пройдут в Бабушкинском суде Москвы 20 февраля - по делу о клевете и по жалобе на замену ему условного срока на реальный по делу "Ив Роше". Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Мосгосруда Ульяна Солопова.

"Сообщаем, что 20 февраля в здании Бабушкинского суда состоятся два процесса: в 10:00 - выездное заседание Мосгорсуда по рассмотрению апелляционной жалобы на решение о замене условного наказания Навальному, в 14:00 - продолжится слушание уголовного дела Навального о клевете", - сказала она. При этом она уточнила, что время второго заседания может измениться, если апелляционное рассмотрение не закончится к 14:00.