Генсек ООН назвал распространение вакцин от COVID-19 в мире неравномерным и несправедливым

ООН, 17 февраля. /ТАСС/. Распространение вакцин от нового коронавируса в мире осуществляется несправедливо и неравномерно, это может серьезно осложнить борьбу с пандемией. Об этом заявил в среду на заседании Совета Безопасности ООН административный глава всемирной организации Антониу Гутерриш.

"Мы должны добиваться того, чтобы все люди повсеместно имели возможность вакцинироваться как можно скорее, - отметил генеральный секретарь ООН. - Однако прогресс в том, что касается вакцин, был в значительной степени неравномерным и несправедливым".

Гутерриш констатировал, что "75% всех прививок от COVID-19 сделали лишь в 10 странах". "Между тем более чем 130 стран не получили ни одной дозы [вакцины]", - подчеркнул генсек ООН.

Как отметил административный глава всемирной организации, "если позволить вирусу распространяться" в развивающихся странах, то он "будет мутировать снова и снова". "Новые разновидности могут стать более заразными, более смертоносными, это потенциально создаст угрозу для эффективности вакцин и методов диагностики", - сказал Гутерриш. Как он подчеркнул, "из-за этого пандемия может значительно продлиться", а вирус будет постоянно передаваться и в развитые страны.

Генсек ООН также заявил, что предлагает G20 создать специальную группу по глобальной вакцинации от коронавируса.

"Миру срочно нужен глобальный план по вакцинации, чтобы свести воедино все необходимые для этого ресурсы, научные знания и финансовые средства, - сказал он. - Я полагаю, что G20 находится в таком положении, которое позволяет ей создать специальную рабочую группу для подготовки такого плана и его дальнейшей координации и финансирования".