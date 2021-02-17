Приставы в 2020 году взыскали с московских должников 96 млрд рублей

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Столичные судебные приставы в 2020 году взыскали с должников 96 млрд рублей. Об этом сообщил на коллегии Главного управления ФССП по Москве главный судебный пристав столицы Сергей Замородских. Это лишь на 1% меньше, чем годом ранее (в 2019 году московские приставы добились рекордного взыскания почти 97 млрд рублей).

"По итогам работы за 12 месяцев 2020 года сумма, взысканная судебными приставами-исполнителями, составила почти 96 млрд рублей", - привели слова Замородских в пресс-службе ГУ ФССП. Более половины - 52,5 млрд рублей - взыскано в консолидированный бюджет РФ (в 2019 году - 47,8 млрд рублей), в том числе исполнительский сбор на 2,8 млрд рублей, 6,1 млрд рублей административных штрафов (в 2019 году - 3,7 млрд рублей), том числе 1,5 млрд рублей - штрафов ГИБДД. Только в бюджет Москвы перечислено почти 14 млрд рублей (в 2019 году - 13 млрд рублей).

Сергей Замородских отметил увеличивающуюся рабочую нагрузку на судебных приставов - в минувшем году число исполнительных производств выросло на 15% до почти 8 млн. В среднем на одного пристава-исполнителя пришлось 8,6 тыс. исполнительных производств (в 2018 году - 7 тыс.). Фактическим исполнением окончено 3,2 млн производств, из них по судебным актам - 699 тыс. В общей сложности за год окончено и прекращено более 4,5 млн исполнительных производств (включая прекращенные в связи с невозможностью взыскания - прим. ТАСС).

Ограничение выезда должникам

Столичные судебные приставы в 2020 году вынесли почти 500 тыс. постановлений об ограничении выезда должников.

"За 12 месяцев 2020 года судебными приставами вынесено свыше 455 тыс. постановлений о временном ограничении на выезд должников из страны", - сообщил Замородских, чьи слова приводит пресс-служба ФССП. Каждое восьмое (более 37 тыс.) постановление касалось должников по алиментам. На 31 декабря прошлого года действовало более 28 тыс. постановлений об ограничении выезда, из них 6,5 тыс. в отношении алиментщиков.

Таким образом, в год пандемии столичные приставы на четверть чаще выносили ограничение выезда московским должникам. В 2019 году было вынесено 365 тыс. ограничений, общая сумма их долга оценивалась в 729 млрд рублей. При этом число ограничений выезда алиментщиков было таким же (36 тыс.), а их общий долг составлял 8 млрд рублей.

Кроме того, как сообщил Замородских, в минувшем году в Москве действовало более 28 тыс. постановлений о временном ограничении в пользовании водительскими правами, в том числе 6,5 тыс. в отношении алиментщиков.

Правонарушения при сборе долгов

Московские приставы в 2020 году возбудили 275 дел об административных правонарушениях при сборе в долгов частными компаниями - коллекторами, микрофинансовыми организациями и банками.

"В результате контроля и надзора за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функцию по возврату просроченной задолженности, в 2020 году в целях восстановления нарушенных прав граждан возбуждено 275 дел об административных правонарушениях, из них 226 дел по статье 14.57 КоАП РФ ("Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности")", - привели его слова в пресс-службе ГУФССП.

По материалам приставов суды назначили нарушителям - юридическим и физическим лицам - штрафы на 9 млн рублей.

Годом ранее в столице были возбуждены 273 дела об административных правонарушениях сборщиков долгов, в том числе 232 за нарушения порядка общения с должниками. Суды тогда назначили штрафы на 7 млн рублей.

При этом за год число официально зарегистрированных в Москве коллекторских организаций выросло с 79 (на конец 2019 года) до 92 (на конец прошлого года).

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