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Роскомнадзор потребовал от Clubhouse восстановить доступ к аккаунту Соловьева

В ведомстве также призвали объяснить причины блокировки
© Imago-Images/Reuters

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Роскомнадзор требует от социальной сети Clubhouse восстановить доступ к аккаунту телеведущего Владимира Соловьева. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы ведомства.

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В Роскомнадзоре сообщили, что направили в адрес компании-владельца Clubhouse письмо с требованием восстановить доступ к информации в аккаунте журналиста Владимира Соловьева, а также пояснить причины ограничения доступа к нему.

Ранее администрация соцсети ограничила доступ к учетной записи.

В сообщении также подчеркивается, что такие действия администрации соцсети нарушают права граждан на доступ к информации и ее распространение.

Совет Федерации 17 февраля одобрил поправки в КоАП РФ, которые предусматривают штрафы за нарушение прав россиян в интернете, включая цензуру информации граждан и российских СМИ интернет-площадками.

В случае, если платформы оставят без внимания подобные предупреждения, это повлечет наложение штрафа на граждан в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, на должностных лиц - от 200 тыс. до 400 тыс. рублей, на юрлиц - от 600 тыс. до 1 млн рублей.

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