Путин поручил выработать единый подход к разработке программ развития федеральных вузов

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Программы развития федеральных вузов РФ должны быть нацелены на внесение ими вклада в достижение национальных целей развития страны. Об этом говорится в опубликованном в среду на сайте Кремля перечне поручений президента РФ Владимира Путина.

"Правительству РФ выработать единый подход к разработке программ развития федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, в том числе к их структуре и содержанию, предусмотрев, что приоритетной задачей деятельности таких образовательных организаций является внесение ими вклада в достижение национальных целей развития Российской Федерации", - говорится в поручении по итогам состоявшегося в декабре заседания попечительского совета МГУ имени М. В. Ломоносова.

Доклад по этому вопросу глава государства ожидает до 15 марта.

Также Путин поручил к 1 сентября обеспечить внесение в законодательство поправок, направленных на совершенствование порядка разработки и утверждения программ развития вузов.