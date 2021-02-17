Путин поручил к 1 апреля доработать проект программы развития МГУ до 2030 года

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 апреля доработать проект программы развития МГУ имени М. В. Ломоносова до 2030 года, обозначив в ней вклад университета в достижение национальных целей развития. Такой пункт содержится в опубликованном в среду на сайте Кремля перечне поручений по итогам заседания попечительского совета МГУ.

"Принять меры по доработке проекта программы развития Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова до 2030 года, предусмотрев включение в нее мероприятий, направленных на внесение вклада университета в достижение национальных целей развития Российской Федерации, а также на определение в ней всех источников финансирования, необходимых для реализации этой программы", - указано в перечне.

Помимо этого кабмин должен совместно с МГУ определить источники и объемы финансирования работ по реконструкции и капитальному ремонту учебных корпусов университета, в том числе его главного здания, а также по строительству второй очереди комплекса общежитий для студентов и интерната для иногородних учащихся университетской гимназии. Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 15 марта 2021 года.