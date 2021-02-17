Герцога Эдинбургского Филипа госпитализировали в Лондоне

ЛОНДОН, 17 февраля. /ТАСС/. Супруг королевы Великобритании Елизаветы II 99-летний герцог Эдинбургский Филип доставлен в больницу имени короля Эдварда VII в Лондоне по совету врачей, после того как почувствовал недомогание. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении Букингемского дворца.

"Госпитализация герцога - мера предосторожности, [принятая] по совету врача Его Королевского Высочества после того, как он почувствовал недомогание. Как ожидается, герцог пробудет в больнице несколько дней для наблюдения и отдыха", - говорится в официальном сообщении Букингемского дворца.

По данным телеканала ITV, герцог Эдинбургский "пребывает в хорошем состоянии духа".

Агентство Reuters сообщило, что недомогание принц Филипп почувствовал недавно, что в медицинское учреждение он приехал на обычной машине, а не на скорой помощи, и что в здание больницы он вошел без посторонней поддержки.

Коронавирус ни при чем

По словам источника Reuters, госпитализация супруга 94-летней королевы Елизаветы II не связана с коронавирусной инфекцией. 9 января стало известно о том, что монаршая чета привилась от коронавируса. Уколы были сделаны королевским врачом в Виндзорском замке, где Елизавета II пребывает с начала ноября после введения в Англии строгих коронавирусных ограничений. Именно в этом замке, расположенном примерно в 40 км от Лондона в графстве Беркшир, монарх с супругом отметили 73-летнюю годовщину своей свадьбы и Рождество. Королева перебралась в эту резиденцию из Сандрингема (графство Норфолк) на востоке Англии, где она провела первую половину осени.

Название препарата, которым привили главу государства и ее супруга, не называлось. Неизвестно также то, успели ли они получить вторую дозу вакцины.